華原朋美、美脚際立つミニワンピ姿 息子抱きしめる2ショット公開「君がいるから頑張れるよ」
【モデルプレス＝2025/09/08】歌手の華原朋美が9月7日、自身のInstagramを更新。息子への愛情を込めたメッセージとともに親子2ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】華原朋美、美脚輝く姿で息子と密着
華原は「君がいるから頑張れるよ」と息子への深い愛情を表現。「ママは最高に幸せだよ これからも毎日いっぱい笑おうね」とコメントし、美しい脚のラインが際立つ黒のミニワンピース姿で、息子を抱きしめる愛情あふれる親子の瞬間を捉えた写真を公開している。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい親子」「幸せそう」「息子さん髪綺麗」「スタイル抜群」「素敵なママ」といった声が上がっている。
華原は2019年8月下旬に第1子となる男児を出産。2021年に芸能事務所「伝元」の代表を務める大野友洋氏と結婚し、翌年に離婚を発表した。（modelpress編集部）
