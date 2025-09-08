剛力彩芽、金髪ロングで雰囲気一変「何でも似合う」「別人級」と反響
【モデルプレス＝2025/09/08】女優の剛力彩芽が6日、自身のInstagramを更新。金髪ロング姿を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】剛力彩芽「別人級」と話題の金髪ロング姿
WEST.の神山智洋が主演を務め、Travis Japanの中村海人が共演する「ミッドナイト屋台2〜ル・モンドゥ〜」（毎週木曜0：00最新話更新／Lemino独占配信中）に陽美役として出演している剛力。
今回の投稿では金髪ロングのウィッグを被り、サングラスをかけたオフショットを投稿した。普段の暗髪ボブから雰囲気をガラリと変えている。
この投稿に、ファンからは「何でも似合う」「別人級」「可愛すぎ」「印象変わる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆剛力彩芽、金髪ロングのオフショット公開
