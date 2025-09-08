大食い女王・もえのあずき、美バスト際立つ水着姿披露 ビーチショットに「可愛すぎる」「スタイルいい」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの“もえあず”こともえのあずきが6日、自身のInstagramを更新。海での水着姿を公開した。
【写真】大食い女王、美バスト披露の水着姿
もえのあずきは「海。たのしい夏がおわっちゃったけど秋も冬もいっしょにいようね」とコメントし、美しい海を背景にした、美しいバストが際立つ水着姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「夏の思い出素敵」「水着似合ってる」「美しい」「癒される」「スタイルいい」などのコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
