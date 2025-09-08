優木まおみ、子ども顔出し「風呂あがり」親子ダンス動画公開「微笑ましい」「笑顔可愛い」
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの優木まおみが6日、自身のInstagramを更新。子どもたちとダンス動画を撮影した様子を公開した。
【写真】優木まおみ、子ども顔出し親子ダンス動画公開
優木は「子供たちと風呂あがりの風呂キャンセル界隈撮りました。思春期の娘、これの撮影は企画提案、動き指導から、表情まで演出つけてくれてリール投稿までノリノリでした」とコメントし、自宅で子どもたちと一緒にチョコレートプラネットの「風呂キャンセル界隈」を踊る親子の微笑ましい姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵な親子時間」「微笑ましい」「仲良し親子」「娘さんの演出力すごい」「家族愛を感じる」「笑顔可愛い」などのコメントが寄せられている。
優木は、2013年に一般男性と結婚し、2014年に長女、2017年に次女が誕生。2025年5月24日に自身のInstagramを通じて、同年8月からマレーシアに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
