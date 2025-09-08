おぎやはぎ小木、不祥事起こしても「記者会見しなくていいんだっていう流れいいよね」

お笑いコンビ・おぎやはぎの小木博明（54歳）が、9月7日に放送されたトーク番組「見取り図じゃん」（テレビ朝日系）に出演。不祥事を起こしても「記者会見しなくていいんだっていう流れいいよね」と語った。



大声では言えないけど、小声なら言える「小声の会」に、おぎやはぎ・小木博明がゲストの1人として登場。



「最近の騒動とは関係ない」と前置きした上で、「何か不祥事を起こした時に……記者会見しなくていいんだっていう流れいいよね」と小声で話す。



ただ、小木は「記者会見しなくていい、っていう流れになったのは良いけれど、それで戻って来られないっていうのも嫌だね。あれ、すごいモヤモヤして」と語った。