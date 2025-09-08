染谷将太、SixTONESが明るくて元気なのは知ってたけど…「こんなになんだ！！」

俳優の染谷将太（33歳）が、9月7日に放送されたバラエティ番組「Golden SixTONES」（日本テレビ系）に出演。SixTONESについて「明るくて元気なのは知ってましたけど、こんなになんだ！！」と驚きを語った。



映画「ひゃくえむ。」に出演する染谷将太が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。染谷はSixTONESのメンバーとの接点がこれまでなく、同じくゲストとして出演した出川哲朗とSixTONES・ジェシーの絡みに数歩下がる様子を見せる。



ただ、番組の最後には、染谷も「SixTONESの皆さん、明るくて元気なのは知ってましたけど、こんなになんだ！！」と驚きを語った。