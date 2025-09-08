トヨタ「究極のヤリス」今秋発売へ！ ド迫力「ウイング＆エアロ」武装が超カッコイイ！ まもなく登場の「“GRヤリス”エアロパフォーマンスパッケージ」とは！

トヨタ「究極のヤリス」今秋発売へ！

トヨタが2025年4月に発表した、新しい「GRヤリス」を発表しました。

同車は、従来より性能を高めた“進化型”とでも言うべきモデルですが、その際、同時に発表されて話題になったのが、メーカーオプションの「エアロパフォーマンスパッケージ」です。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「究極のヤリス」です！（35枚）

2025年秋以降の発売を予定しているといいますが、一体どのようなパッケージなのでしょうか。

トヨタ「究極のヤリス」今秋発売へ！

このエアロパフォーマンスパッケージについてトヨタは、「サーキットでより速く走るための運動性能を追求した」と説明。

モータースポーツやサーキット評価の現場で出た課題一つ一つに向き合い、プロドライバーと協力し性能に妥協を許さず開発したというオプションキットです。

キットは全部で6パーツで構成されており、「ダクト付きアルミフード」はGRMNヤリスに採用されている特製のカーボン製フードと同形状。冷却効果をアップさせることで、エンジン効率を高めます。

同じくフロント部に取り付けるパーツでは、フロントの接地感と空力バランスを高める「フロントリップスポイラー」も、車両のトータルリフトバランス向上に必須のアイテムです。

フロントタイヤ後方の位置に装着する「フェンダーダクト」は、ホイールハウス内に溜まった空気を後方へ放出させることができ、ステアリングフィールやコーナー入り口での操縦安定性を向上させる効果があります。

そして「エアロパフォーマンスパッケージ」の中でも目を引くのが、「可変式リヤウイング」です。

このリヤウイングは角度を変更できる仕組みになっており、サーキットの形状や状況に応じてカスタムすることが可能。とくに高速域での操縦安定性向上に寄与するパーツです。

その他には、リヤバンパーにおける空気抵抗現象“パラシュート効果”の抑制に貢献する、専用の「リヤバンパーダクト」や、ボディ下部の空気の流れを整えて空力性能を高める「燃料タンクアンダーカバー」といった、徹底的に性能を高めるためのアイテムもラインナップしています。

※ ※ ※

トヨタはこのエアロパフォーマンスパッケージについて、「計6アイテムすべてを同時装着することで、効果を最大化する」と説明しており、見た目はもちろん、走行性能を向上させたい人にはうってつけのオプションといえるでしょう。

発売は2025年秋以降を予定しており、2025年9月4日現在も価格は未定。

詳しい続報を期待して待ちましょう。