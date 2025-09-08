KINTO 【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン メインビジュアル

半年間のお試し利用で気軽にカーライフをスタート

クルマのサブスクリプションサービスを展開するKINTOが、若年層に向けた特別企画を拡充した。2025年6月に実施された「【U29応援】カーライフおためしキャンペーン」が好評を博したことを受け、9月1日より全国規模で「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」がスタートする。

背景にあるのは、若者がクルマを持つ際に直面する「経済的負担」「複雑な手続き」「購入後の後悔」といった不安だ。KINTOのサブスクは、任意保険や税金、メンテナンス費用まで月額料金に含まれるのが特徴。さらに今回は半年間の「おためし期間」を設け、6か月目に限り中途解約金なしで解約や乗り換えも可能とした。実際に前回のキャンペーンでは、申込者の43％が「制度がなければクルマを持たなかった」と答えており、その効果は大きい。

KINTOサブスク契約 半年間おためしのイメージ

今回の全国展開では、対象年齢を29歳以下から35歳以下へと拡大。さらに車種も増え、アクア、ヤリス、ライズ、ヤリス クロス、カローラ クロス、シエンタの6モデルから選べる。月額料金はヤリスで1万6830円～、カローラ クロスで2万2660円～と、幅広いニーズに対応する。

また、トヨタが9月1日に発売したアクアの一部改良モデルも、サブスクで取り扱いを開始。「KINTO Unlimited」の対象車種として「アクアUグレード」を設定し、月額1万7490円（税込）から提供される。もちろん今回の「【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン」でも同グレードを選択可能だ。

アクアUグレード

アクアUグレードの月額利用料

所有リスクを抑えながら「自分のクルマ」を持てるこの仕組みは、カーシェアやレンタカーでは得られない体験を提供する。KINTOの挑戦は、若い世代のカーライフに新たな選択肢をもたらすだろう。

INFORMATION

KINTO 【U35】はじめてのクルマおためしキャンペーン

開催期間：2025年9月1日（月）～2026年4月30日（木）13:30まで

対象者：申し込み時点で35歳以下（法人契約は対象外）かつ、初めてKINTOを契約する方

対象車種：アクア、ヤリス、ライズ、ヤリス クロス、カローラ クロス​、シエンタ

契約プラン：初期費用フリープラン（3年・5年・7年）

https://kinto-jp.com/lp/firstcar_u35/