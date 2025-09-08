Kep1er、美容習慣や新曲語る「3周年ありがとうございます！」 ナチュリズム初代MUSE就任記念トーク
7人組K-POPガールズグループのKep1er（ケプラー）が7日、大阪・阪急うめだ本店で開催中の「Biople FES 2025 OSAKA」に登壇した。同イベントはナチュラル＆オーガニックの人気ブランド約70が集結する顧客参加型イベントで、Kep1erはインナーケアサプリメントブランド「naturism（ナチュリズム）」の初代MUSE就任を記念したトークショーを行った。
この日登場したのは休養中のヨンウンを除く6人。抽選で選ばれたファン200人を前に、恒例のあいさつ「Catch your eye, Catch your mind！」で会場を沸かせた。偶然にも日本デビューからちょうど3周年の日で、ヒカルは「3周年！お誕生日です！」と笑顔。ユジンも「3年間走ってきました。応援してくれる皆さんのおかげです」と感謝を伝えた。
美容トークでは、チェヒョンが「インナービューティに興味があったので、就任はすごくうれしかった」と語り、ユジンは「私たちだけじゃなく男性マネージャーも飲んでいます」とナチュリズム愛用をアピール。ヒカルは足つぼスリッパ愛用を明かし、ヒュニンバヒエは「週2回のパーソナルトレーニング」とストイックな習慣を披露。シャオティンは「外出時は必ずサンクリーム」と美白の秘訣を紹介した。
音楽話題では、8月に発表された新曲『BUBBLE GUM』について、ヒュニンバヒエが「悪童、いたずらっ子のイメージ」と説明。シャオティンは「サビの指と弾ける表情がポイント」と振り付けをレクチャーし、ファンと一緒に踊って会場を盛り上げた。
最後にメンバーは一人ずつ感謝の言葉を述べ、ヒカルが「以上、Kep1erでした！またお会いしましょう！」と締めくくり。3周年を迎えたグループとファンが、大阪で笑顔を分かち合うイベントとなった。
