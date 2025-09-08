ノンフィクションライターの石戸諭氏が8日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。石破茂首相の辞任表明についてコメントした。

石破氏は7日、首相官邸で会見し、「このたび私は自由民主党総裁の職を辞することといたしました」と述べた。首相の座も退き、次期総裁選にも出馬しない意向を示した。

石戸氏は昨年の衆院選、7月の参院選の自民党大敗の結果を踏まえ、「衆院選、参院選のトレンドっていうのは自民党一強、与党一強っていうのは国民ももうちょっと嫌だなと思っている。その代わり、自民党いてもいいんだけど、もうちょっと他党と協調しながらやってくださいよと。で、もう少し緊張感ある政策のやり取りしてくださいっていうのが、衆参ともに議席数から見えてくるトレンドなんですよね」と指摘。「ここに対して、今の石破政権は完全に息詰まっていたので、辞任はやむなしだと思います」と見解を示した。

そのうえで「この後、次の自民党総裁はこれまでの総裁とはもう明らかに違う。衆参とも少数与党になってしまった。そうすると他党と協調していかなきゃいけない。どうやって協調していくのかっていうシナリオまで見せなきゃいけないので、より政権の運営は難易度が上がってるっていうふうに思いますね」とした。

石破政権について「次の世論調査ではもうちょっと（支持率は）上がると思います。辞めるって表明するとだいたいちょっと上がるっていうのは今まで過去のトレンドでもある。しかも石破さんは野党の支持層も結構取り込んでるので」と石戸氏。「そこら辺も含めてちょっと上がるかなと思いますけど、いずれにしても政権運営はもう困難ですね」と指摘した。