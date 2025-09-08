プロデューサー、小説家としても活躍する川村元気監督が、公開中の「８番出口」で世界的に大ヒットしたゲームの映画化に挑戦した。

「ゲームと映画の境目があいまいに感じられるような、新しい映画体験を作れないかと思った」と語る。（近藤孝）

「アニメーション的な表現を使って、実写映画が撮れないかというのが、そもそもの発想でした」

初監督作「百花」（２０２２年）で、認知症を患い記憶を失っていく女性を主人公に、「本来はつながらない空間や時間をワンカットで撮ることで、つながっているように見える」表現手法を試みた。同作品はサンセバスチャン国際映画祭で最優秀監督賞を受賞するなど高い評価を得た。「（現実と幻想世界が融合したような）マジックリアリズム的な表現がアニメーションにも通じ、ユニークだと言われた」と言う。

プロデューサーとしては、「おおかみこどもの雨と雪」「君の名は。」といったアニメーション作品で手腕を発揮してきただけに、「自分の得意技であるアニメの手法で映画を撮る」意欲が高まっていった。その題材を探し始めて、出会ったのが世界で累計１８０万本超の売り上げを記録したゲーム「８番出口」だった。

無機質な通路が続く空間からの脱出を目指すゲーム。一人称の視点で通路を進み、すれ違う人や壁に貼られたポスターなどに異変が見つかったら引き返し、見つからなければ、そのまま進んでいく。何度も何度も同じような通路を歩きながら、異変を探すというルールが、「人生そのもの」に思えたという。

「例えば、仕事場に行って、家に帰ってという毎日を過ごす中で、ささいな異変が起こる。見ないふりをするか、見過ごすことができず、引き返すか。そういった一つひとつの選択が結局、大きな結果につながっていく。現代を生きる人たちの人生みたいですよね」

そのように発想した映画のストーリーは、電車内のトラブルを見て見ぬふりした男（二宮和也）が、ゲーム同様、ループ状の空間に閉じ込められ、出口を探すというもの。ゲームにはなかった男の境遇や心理が、映画では描きこまれている。「映画の観客は、ゲームの空間が立ち現れてくるのを見ながら、映画の物語を追う。ゲームと映画、現実と非現実の境界がなくなっていく瞬間に立ち会うことになる」

夢とうつつのあわいを描いた映画に、ずっとひかれてきた。溝口健二監督の「雨月物語」やスタンリー・キューブリック、デビッド・リンチらの監督作。そして押井守、今敏監督らのアニメーション。「溝口が発明した表現を日本のアニメーション作家が引き継いだ。それをもう一度、実写映画の世界に引き戻す。日本映画の新しい表現に挑戦したい気持ちがすごくあります」