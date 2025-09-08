日本維新の会の守島正氏、斉木武志氏、阿部弘樹氏の３衆院議員が離党する意向を固め、８日、離党届を提出した。同日、3人は会見で思いを語った。

会見冒頭、斉木氏は「先ほど、阿部代議士、そして私・斉木と、守島衆議院議員と3名で、吉村代表そして藤田共同代表あてに、離党届と、そして会派離脱届を出させていただきました。国体の事務局に出しました。中司幹事長は今日大阪ですね。ですので、奥下国対委員長代理に手渡し『預からせていただきます』ということだった。離党、そして新会派に向けた動きは、それぞれ、3人とも考えが違うところもある。私の場合、8月に維新の国会議員代表選挙に出させていただいた時に『既成政党が今もう行き詰まってきている』『電気代の値下げ命令など、国民が今やってほしいことを全国政党として維新はやっていくべき』と申し上げた。ただ、やはり副首都法案をはじめ、大阪の状況に特化していくということがあり、そのためには連立与党入りいうことも視野にした動きも水面下で始まっていた。私はやはり野党第1党を目指すということで参画させていただいたので、全国政党として、安易に連立与党入りするのではなく、しっかり今の既成政党に不満を持っている方々の民意を受け止める受け皿が必要だろうということで、会派を別にして新しい政治集団を作るべきではないかという思いで（離党届を）出させていただいた」と語った。

続いて阿部氏は「先の衆議院選挙でも、そして参議院選挙でも維新の公約が有権者の皆様方に響くことがあまりなかった。得票率も本当に右肩下がりという中で維新が目標とする『身を切る改革』と『無駄をなくす改革』という精神は非常に素晴らしい。だが、私は医師として、医療政策・医療行政に長く携わってきて、医療機関の7割から8割が赤字という危機的な状況にある中で、単に医療費を削減するのではなく、医療の中身をどのように変えていくのか、AIやあるいはDX化をどのように進めていって規制改革を進めていくかという議論の方が私は国民のためになると思っている。国民が今求めてるところは、既成政党の今までの公約ではない。生活を豊かにすることが目的で政治家になったので、そのことを実現したいということで離党を決意した」と述べた。

守島氏は「離党理由はたくさんある。維新の会の国会議員の代表を選ぶ選挙において、藤田代表も保守の政党であることを明言されていた。私も考え的に保守に近い部分があるが、維新の会は結党以来、やはり右・左イデオロギーによらない改革政党だと思い、イデオロギーに左右されないところが維新の筋だという思いが強かったが、いろいろな議員の話を聞いても維新は保守政党に変わってしまったということで、大きな方向性が異なってきたと思っている。永田町政治を変えるという吉村代表の思いも今回の人事を踏まえて遠藤国対委員長に戻ったということは、そうした改革姿勢もまた失われていくということで、イデオロギーや永田町の精神に則った方向性は、真の改革政党とはみなしがたい状況になってきている。そうしたこともあって、維新の中で、特に国会議員の中で、同じ路線で仕事をしていくのは非常に厳しいと思っている次第だ。私は大阪選挙区なので、大阪の改革を続けてきたし、大阪維新の会の努力は今でも間違っていなかったと思っている。改革の方向性は一緒に感じているが、特に国会議員団の方向性についてはかなり乖離があるという思いで、国会議員団を抜けるということは離党せざるを得ないということで今日に至った」と語った。

なお、新党の結成については阿部氏が否定した。

