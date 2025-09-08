三宮オフィス街を支える大衆食堂ほうらく絶品！！濃厚オムライス

三宮は神戸市民にとってまさに中心地であり、神戸市最大の商業施設や飲食店、そしてオフィス街が集まるエリアです。三ノ宮エリアには神戸ならではのステーキハウスや洋食店オシャレなカフェやレストランに老舗和食料理店や少し歩くと元町エリアには日本三大中華街の一つ南京町があります。様々なジャンルのグルメが楽しめるのも神戸の魅力、実は三宮にも昔ながらの大衆食堂もあるので、今回はお気に入りのこちらをご紹介。

青い暖簾が目印開店前から列ができる大人気食堂

店内に入ると昔ながらの雰囲気が残りテーブル席と奥にはお座敷もあります。お一人様～グループと様々なお客様が来店されていますが基本的に相席になります。

令和に残る昭和の雰囲気がたまらないアジのある店内

メニューは卓上に置いてあるのでこちらから選びます。レパートリーがとにかく豊富で、大衆食堂ですがおかずを組み合わせる定食スタイルの食堂でなく「ラーメン」「どんぶり」「オムライス」など一品でも満足できるようなメニューが中心。

こちらを自分好みに2種類の組み合わせで、カスタムしてゆく定食はセットにすると200円引きになります。もちろん一品での注文でもOK、セットにすると(2つ注文)200円引きになります。

ラーメン600円＋オムライス(小)650円セットなので200円引きで1050円。価格も昭和価格でありがたすぎます。

2品注文でセットになり200円引きになるメニュー

ふっくらとした卵に巻かれたオムライスは中はしっとりややとろみのあるケチャップライス、柔らかな鶏肉とトマトの濃厚な旨味こちらのオムライスが、何度もリピートするほど定期的に食べたくなる大のお気に入り！

ケチャップにグリーンピースがほうらくのオムライス

透き通った風味豊かなスープは、ほんのり優しい甘さがあり、思わず飲み干してしまいそうなほどあっさりとしています。

麺は極細のストレート麺でツルッと喉越しが良く軽くスープとの相性抜群！

具材は、もやし・ねぎ・チャーシュー、一品一品の量が多めなので女性は、量が選べるものは小サイズにしてセットにするのがいいかもしれません。

まさに三宮を支えるおふくろの味、オフィス街のランチで満腹になり、ホッと癒される大衆食堂です。

ほうらく

兵庫県神戸市中央区八幡通4-2-9 フラワーロードビル 1F