俳優の瀬戸朝香（48）が、海で撮影した親子ショットを披露し、反響を呼んでいる。

2007年、元V6の井ノ原快彦（49）と結婚し、15歳の長男、11歳の長女と2人の子どもがいる瀬戸。これまでにもInstagramで、「後ろ姿がパパそっくり」と話題になった長男との2ショットや、人生初のヘアスタイルに挑戦したことなど、プライベートについて発信してきた。

2025年7月には、夏休みのため、子どもたちが留学先のイギリスから、帰国したことを報告。"夜のcoffeeタイム"を長男と満喫する様子や自宅でピアノを弾く長女の姿、久米島に旅行に行った際の親子ショットなどを披露していた。

9月7日の更新では子どもたちと海を満喫した思い出写真を投稿している。「子どもたちが夏休みで帰国したらいーっぱい楽しい事をしよ！と、帰国前から色んな計画を立てた。まるッと2カ月間の夏休みたっぷり一緒に過ごせると思っていたけどあっという間に過ぎちゃった息子も娘も知らぬ間に心も体も成長してました。私の大好きな夏。サイコーの夏でした。ありがとう。我が子たち 子どもたちのいない静かな部屋、心がぽっかり…がんばろっと」

この投稿にファンから、「美男美女」「息子さんの後ろ姿は、旦那様の10代の頃にそっくりです」「すごく仲が良い家族ですね パパが撮ってくれたのかな？」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）