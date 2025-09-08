「はこんでもらってるのに、えらそう」



【写真】「次の角、右な？」犬のポーズに漂う“ボス感”

ジャックラッセルテリアの「ぱや」ちゃん（取材時＝生後4カ月半・女の子）のお出かけ中のワンシーンをとらえた写真が話題になっています。



わんちゃんを連れて買い物ができるお店を訪れた飼い主さん夫婦。パパが背負うリュックの中から、ひょっこり顔を出したぱやちゃん。右前足をリュックの外に出し、「ママ、ちゃんとついてきてね」と言わんばかりの表情でこちらをじっと見つめています。余裕すら感じさせる仕草と表情に、多くの人がくぎ付けに。3万件超の“いいね”を集めました。



飼い主のXユーザー・ぱやりんこさん（@papaya_paya11）に、当時の様子を伺いました。



愛らしさ全開、“リュックからおでかけスタイル”

ーー撮影時の状況を教えてください。



「リュックを背負っているのは旦那です。近所のペット用品店にお買い物をしに行ったときの写真です。わんちゃんと一緒に行けるのでよく連れて行くのですが、売り場を歩いていてふと振り返ると写真のような態度で背負われていました（笑）。



何度も来ている場所なので新鮮味がないのか、あまりキョロキョロ周りを見ることもなく片腕を出して余裕の態度で運ばれていましたね。見た瞬間に大笑いしてしまい写真を撮ったのですが、本犬は『なんですか？』と言いたげな表情を浮かべていました」



ーーこの光景を目にした感想は？



「まだ生後4カ月の赤ちゃんなのに、表情や態度にすごい貫禄があるなあと感心してしまいました」



ーーこのあと、どのようになりましたか。



「お会計をしてお店を出るまでずっとこの“片腕出しスタイル”でした。お店ではおやつを一緒に選んだのですが、このポーズのぱやちゃんに、『どれがいい？』『これがいい？』と人間がおうかがいを立てる様子も、はたから見るとおもしろかっただろうなと思います」



ーーぱやちゃんは、どんな性格ですか。



「初めておうちに来た夜からおなかを出して寝てくれたくらい、肝のすわった好奇心旺盛な女の子です。人間のことも大好き。お散歩中にすれ違う人に近寄っていったり、ドッグランなどでも他の飼い主さんに撫でられて嬉しそうにするなど、楽しく過ごしてくれています。家ではどこにいても追いかけてきてくっついてくる甘えん坊さんです」



ぱやちゃんのお茶目な姿に癒やされた人は多く、コメント欄には笑いと驚きの声が次々と寄せられました。



「デコピン？」

「かわいい！」

「車の窓に肘をつく陽キャ」

「『次の角、右な…』感好き」

「見なよ、俺を運ぶ飼い主を…」

「絶対左手でハンドル握ってる」

「社長！に見えました かわいい」

「タッグ組めそうなタイムラインw」

「飼い主『悪いね、このバッグ1匹乗りなんだ…』」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）