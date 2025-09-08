¡ÖºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Î½÷²¦¡×à¥Ô¥Á¥Ô¥Á¥Ó¥¥Ëá»Ñ¸ø³«¡Ö¼ã¤¤! ¡×¡Ö¾¯¤·Àí¤Ã¤¿´¶¤¸¤«¤Ê¡×
Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¥Ë¡Ö¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤Ç¤¹¡×
¡¡¡ÖºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿45ºÐ½÷Í¥¤¬¡Ö¥Ô¥Á¥Ô¥Á¡×¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¤Ë¡Ö²¿¤Ë¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Æ¤ë¤±¤É¡¢ÃÎ¤é¤ºÃÎ¤é¤ºÊÑ²½(À®Ä¹)¤·¤Æ¤ë¤Î¤«¤·¤é¡Ä¤È¡£ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Èº¤¤ë¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ë§ÌîÍ§Èþ(45)=Ê¡²¬¸©½Ð¿È¡£¡ÖºòÆüÃæ¿È¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ã¤ÆÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤Í! Åö¤¿¤êÁ°¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢¡Ö¸½»öÌ³½ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤ËÆþ¤Ã¤Æ´Ö¤â¤Ê¤¤2006Ç¯8·î¡¢26ºÐ¤Î»ä¤Ç¤¹! ¥Ô¥Á¥Ô¥Á¤Ç¤¹¡×¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¥Ë»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¹ÔÎó¤Î¤Ç¤¤ëË¡Î§ÁêÃÌ½ê¡×(ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó)¤Ê¤É¤ÎºÆ¸½¥É¥é¥Þ½Ð±é¤¬Â¿¿ô¤¢¤ê¡ÖºÆ¸½¥É¥é¥Þ¤Î½÷²¦¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ë§Ìî¤Ï¡Ö¤¨¤Ã?! ¤¢¤Î»þ¤«¤é19Ç¯·Ð¤Ã¤¿¤Î?¤Ã¤Æ¤Î¤¬²¿¤è¤ê¤Î¶Ã¤(¾Ð)¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡ÖåºÎï¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤¹!¡×¡Ö¼ã¤¤! ²Ä°¦¤¤¤£ ËÍ¤Ï¡¢º£¤ÎÍ§Èþ¤µ¤ó¤¬¹¥¤¤À¤Ê¡¼¡×¡ÖÎÉ¤¤¼Ì¿¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖÊÑ¤ï¤é¤ºÈþ¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¥¹¥ì¥ó¥À¡¼¤Ê¤È¤³¤â¡¢¤ª´é¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¾¯¤·Àí¤Ã¤¿´¶¤¸¤«¤Ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¡¢²áµî¤È¸½ºß¤òÈæ³Ó¤·¤Ê¤¬¤é³Ú¤·¤à¥Õ¥¡¥ó¤ÎÈ¿±þ¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£