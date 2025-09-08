『銀魂』×『パワプロアプリ』初コラボ開始 坂田銀時・志村新八・神楽・土方十四郎・沖田総悟が登場
モバイルゲーム『実況パワフルプロ野球』とアニメ『銀魂』のコラボレーションが、8日よりスタートした。初となるコラボでは『銀魂』に登場する主人公の「坂田銀時」をはじめ、「志村新八」・「神楽」・「土方十四郎」・「沖田総悟」がコラボイベキャラとして『パワプロアプリ』に登場する。
【画像】やる気ない銀さん（笑）『銀魂』×『パワプロアプリ』のゲーム画像
コラボを記念して『TVアニメ「銀魂」コラボ記念キャンペーン』を開催。期間中ログインするだけで「PSR志村新八」や「パワストーン×20」などの報酬がもらえるほか、レアリティ「R」以上の「坂田銀時」もしくは「土方十四郎」が1枚確定で出現するコラボ記念無料10連ガチャを回すことができる。
イベント「さいころパレード」では、“万事屋周辺”や“屯所周辺”など「銀魂」仕様の風景が広がる特別なマップでプレーすることができるほか、さまざまなイベントやキャンペーンが盛りだくさん。
後日、「新八の成長物語！」や「ここ掘れ！定春」などのイベントも予定している。
