「自己流で楽しんでいます」栗原恵、離乳食を紹介 “大きなお口”で食べる長男の姿も披露「愛情たっぷりの離乳食」「たまらん」「めちゃくちゃ可愛い」
元バレーボール女子日本代表で、現在はタレントとしても活躍する栗原恵（41）が、8日までに自身のインスタグラムを更新。「ストーリーにはちょこちょこ載せていた離乳食 有り難いことに毎回反響が大きくてフィードにまとめてほしいとのメッセージを沢山いただいたので載せてみます」と書き出し、長男（0）の離乳食を紹介した。
【写真】「愛情たっぷりの離乳食」栗原恵が長男のために作った離乳食
「私は離乳食の専門家でもないので自己流で楽しんでいますが何でも美味しそうにパクパク食べてくれる息子のお陰で毎日幸せをもらっています」とつづり、皿に盛った離乳食や鍋で煮ている様子など、離乳食作りの工程がわかる写真や動画を投稿。なお、動画では「大きすぎる（笑）」と“大きなお口”で食べる長男の姿も披露している。
コメント欄には「絶対に美味しい」「愛情たっぷりの離乳食」「たまらん」「めちゃくちゃ可愛い」「可愛すぎます」「癒されました」「すっかりお母さんね」などの声が寄せられている。
栗原は2024年9月、モデル兼フォトグラファーのKouki氏との結婚と妊娠を発表。同年12月に第1子となる男児を出産したことを報告した。
