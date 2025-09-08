Snow Man、5枚目のアルバム『音故知新』発売＆5大ドームツアー開催を発表
9人組グループ・Snow Manが、11月5日に5枚目のアルバム『音故知新』を発売することが決定した。さらに、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025‐2026 ON』も開催が発表された。
【動画】クールな雰囲気…『音故知新』コンセプトビデオ
今作は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚。また、新ビジュアルと「音故知新」という言葉が持つ”時代の交錯”をテーマにしたコンセプトビデオも公開された。
音源として、初回盤A・初回盤Bには新曲を含む全12曲収録(予定)、通常盤は新曲とユニット楽曲、ボーナストラックを含む全17曲を収録（予定）。さらに映像特典として、初回盤Aには新曲Aと「カリスマックス」のMusic Video／マルチアングル映像とメイキング映像Aを収録(予定)。初回盤Bには新曲Bとユニット楽曲のMusic Video、メイキング映像B、撮りおろし特典映像を収録を予定している。
そして、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』は今年11月15日から来年1月18日までの期間、札幌・福岡・東京・名古屋・大阪で全17公演を行う。新アルバムの発売・5大ドームツアーとともに5周年を走り抜ける、Snow Manのさらなる活躍に注目だ。
■『Snow Man Dome Tour 2025‐2026 ON』日程
11月15日・16日 北海道 札幌ドーム
12月5日〜7日 福岡 みずほPayPayドーム
12月23日〜26日 東京 東京ドーム
1月4日〜7日 愛知 バンテリンドームナゴヤ
1月15日〜18日 大阪 京セラドーム大阪
【動画】クールな雰囲気…『音故知新』コンセプトビデオ
今作は、さまざまな時代の音楽やカルチャーに触れながら、「もしSnow Manが歌ったら…」というテーマのもと多種多様なジャンルの音楽をSnow Man流に表現した楽曲を収録した1枚。また、新ビジュアルと「音故知新」という言葉が持つ”時代の交錯”をテーマにしたコンセプトビデオも公開された。
そして、5大ドームツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』は今年11月15日から来年1月18日までの期間、札幌・福岡・東京・名古屋・大阪で全17公演を行う。新アルバムの発売・5大ドームツアーとともに5周年を走り抜ける、Snow Manのさらなる活躍に注目だ。
■『Snow Man Dome Tour 2025‐2026 ON』日程
11月15日・16日 北海道 札幌ドーム
12月5日〜7日 福岡 みずほPayPayドーム
12月23日〜26日 東京 東京ドーム
1月4日〜7日 愛知 バンテリンドームナゴヤ
1月15日〜18日 大阪 京セラドーム大阪