ChatGPTが芸人の新ネタ考案 錦鯉・長谷川の新あいさつギャグも誕生「スゴすぎる」
バイきんぐの小峠英二がMCを務めるテレビ朝日系バラエティー番組『ガリベンチャーV』（毎週水曜 深0：15）が3日、「AIを全く知らないおじさんたちに徹底解説SP」を放送した。
【画像】「スゴすぎる」AIが考えたあいさつギャグ
スタジオには小峠のほか、錦鯉（長谷川雅紀／渡辺隆）、電脳少女シロ、秘書役の渡辺瑠海アナウンサーが集結。デジタルハリウッド大学特任准教授・臼井拓水氏を講師に迎え、生成AIの仕組みや生活に役立つ活用法を学んだ。音声入力やプロンプト設計など、日常的に取り入れやすいテクニックを紹介した。
実演では、錦鯉・長谷川の定番フレーズ「こんにちはー！」に次ぐ新たなあいさつギャグをChatGPTが瞬時に10パターン提案。そのスピードとクオリティーに、長谷川も「スゴすぎる」と感心。臼井氏は「生成AIは新卒入社１年目の東大生のような感じ。優秀で賢いですが、指示されないとわからない。しかし完璧に指示されればちゃんとやるんです」とわかりやすく解説した。
さらに、生成AIに芸人のためのネタ作りを依頼。錦鯉の持ちネタの分析&新ネタ作成をChatGPTに指示したところ、錦鯉の得意とする“コント漫才”型の台本を書き上げてきたため、小峠は感嘆。「このまんま使えるぐらい面白い」と大絶賛した。
さらに、ピン芸人・AMEMIYAの「冷やし中華はじめました」に代わる新たな歌ネタの作成をChatGPTに依頼することになったが、小峠が出したお題は、冷やし中華のアンサーソング「アツいラーメン 終わりました』。すると、スタジオが感動＆爆笑の作品が誕生。「めっちゃいい！」「面白い！」と一同大盛り上がりとなった。
