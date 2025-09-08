シンガーソングライターの藤井風（２８）が７日深夜放送の「ＥＩＧＨＴ―ＪＡＭ」（テレビ朝日系）にＶＴＲで出演。私生活について語った。

「趣味がない」という藤井は、休日には「スーパーに買い物に行ったりしてます。あと１週間乗り切るみたいな食材を買ったり」するそう。

「道中のお散歩だったり、そこも音楽聞いたり。もう本当に地味な生活してると思います」と語った。

エゴサーチについては、「もうね、やめたいんです」。「スパッとやめた方が、その分もっと有意義に時間を過ごせたり、クリエイティブになれたりするのかなと思うし。でも、そういう情報とか意見も必要なのかなとも思うし。本当正解が分からない」と悩みも告白した。

また、番組ではロックバンドの「Ｖａｕｎｄｙ」から「音楽ができなくなったら何をしますか？」と質問が寄せられ、藤井は「いつでも一般社会に溶け込む準備はできてます」と回答。

「音楽がいつなくなってもいいような覚悟は常にするべきだと思っていて」といい、「何でもしたいです。今までできなかったこと。バイトとか」と明かした。

さらに「雇ってくれるならレジの人とか。接客とかは多分好きな方だと思う」と語っていた。