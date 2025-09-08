【「Pokemon LEGENDS Z-A」発売前イベント】 開催日：9月27・28日 会場：セブンパーク天美 1F AMAMI STADIUM 特設会場 （大阪府松原市天美東3丁目500）

ポケモンは、Nintendo Switch 2/Nintendo Switch用RPG「Pokemon LEGENDS Z-A」の発売前イベントをセブンパーク天美にて9月27・28日に開催する。

10月16日発売予定の「ポケモン」シリーズ最新作「Pokemon LEGENDS Z-A」をひと足先に体験できる発売前イベントが開催される。当日は主人公とおそろいの服を着たピカチュウも登場予定で、グリーティングも楽しめる。

ゲームの体験やグリーティングには事前抽選で無料参加できる。そのほか、クイズ大会やスタンプラリーなど、自由に参加できるコンテンツも用意される。

□「Pokemon LEGENDS Z-A」発売前イベントのページ

「ポケモン発見大作戦 in 大阪ステーションシティ&うめきた」の際にも登場した特別衣装のピカチュウ

(C)Pokémon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。