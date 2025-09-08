大泉洋、現場では「吉田羊の取り合い。みんな吉田羊と話したい」

俳優の大泉洋（52歳）が、9月7日に放送されたトーク番組「おしゃれクリップ」（日本テレビ系）に出演。プライベートでも親交のある吉田羊について「現場は吉田羊の取り合い。みんな吉田羊と話したい」と語った。



映画「遠い山なみの光」に出演している吉田羊が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。吉田とプライベートで親交があり“ようようコンビ”と言われることもある大泉がVTR出演して、吉田とはボウリング仲間であるという話をしたり、吉田にクールで大人っぽいというイメージがあることに「ちゃんちゃらおかしい。あの人はね、現場ではクラスにいるお調子者ですよ！」と吉田の素顔について話す。



大泉は吉田の久留米弁が好きで、一緒にいる時の台本を強めの久留米弁で読んでくれたりすると「全部面白くなっちゃうから好き」と話し、「現場は吉田羊の取り合い。みんな吉田羊と話したい」「吉田羊さんとずっとお仕事をしてたい、と私なんかは思います」と語った。