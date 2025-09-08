三菱UFJフィナンシャル・グループ社長・亀澤宏規「AIと人が一緒に働く時代に備え『AIネイティブ』な会社になっていく」
「トランプとAIという2つの大きなうねりが起きている」─亀澤氏はこう話す。米トランプ大統領の政策で世界が揺れ、AIなど新技術の登場が企業経営を変えようとしている。その中で三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）も自らのビジネスモデルから変化させている。「今の経済秩序が変わっていく中で、金融としてどういうソリューションが提供できるか」と意気込む亀澤氏の考えは─。
アメリカが示した世界経済秩序を変える意志
─ 米トランプ大統領の発言、政策で世界が大きく揺れる今ですが、現状をどう見ますか。
亀澤 今、2つのディスラプター（破壊者）がいると考えています。それが米トランプ大統領とAI（人工知能）です。この2つの要素は、既存秩序を崩壊させる力だと思っています。
今、トランプ大統領、アメリカは、この80年間続いた戦後経済秩序を見直そうとしています。他の国がどんどんモノを売りつけて、アメリカはそれを消費し続けたことで赤字を抱える国になりました。
今の自由貿易体制の中では、この形は崩れませんから、大きく元から変えなければならないということで、その1つのツールとして相互関税を使っているのだと思います。
ベースに、今の世界経済秩序を変えたいという強い意志があると思いますから、これはトランプ大統領がいなくなったとしても続く流れだと思います。
─ AIは、今や企業経営を大きく左右する存在になっていますが。
亀澤 ええ。デジタル化がどんどん進んでいますが、今までと違うのは、昔のITは人の作業をシステムが代替する世界でした。ところが、AIというのは我々の中に入り込んできて、思考を代替するような世界に入っていきます。
これまでは基本的に人がシステムを使っていましたが、AIは人と一緒のネットワークの輪に入ってきて、その一員となります。これは今までとは全く違う世界です。
トランプとAIという2つの大きなうねりが起きていると思っています。
その中で金融は、お金の流れはもちろんのこと、人、サービス、リスクの流れもつくっていく役目があります。その意味では、今の経済秩序が変わっていく中で、金融としてどういうソリューションが提供できるか。これは1つの大きなポイントです。
─ 金融業も変化をしていかなければならないと。
亀澤 そうです。もう1つ、AIに関して言えば、お客様の行動が変わるのに合わせて、我々もビジネスモデルを変えていかなければなりませんが、金融だけに閉じていてはいけません。
その一方で、金融としてしっかりした力を持っていないと選ばれなくなる時代が来るとも思っています。
MUFGは日本で最も大きな金融機関ですから、大きな変化の中で、日本の経済、日本の成長をつくっていく使命がありますし、グローバルな会社ですから、その変化潮流にはきちんとついていって我々としての役目を果たすことも求められています。
新事業領域を開拓する中で
─ 今「つくる」と言われましたが、銀行の中で新たな事業を起こすことも考えているということですか。
亀澤 そうですね。一緒につくっていくという意味で「事業共創投資」に取り組んでいます。その中では宇宙開発を手掛ける企業や、次世代半導体の国産化を目指す会社・ラピダスにも投資をしています。
我々の基本的な機能である融資もありますが、それ以上に投資や、お客様を紹介するといった形で、できることがたくさんあります。金融、特に銀行はネットワークが強いですから、そのネットワーク力を使って、様々なサポートをしています。
