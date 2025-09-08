女優の高島礼子（61）が8日、大阪府警南警察署の一日警察署長を務めた。

同署は前夜、阪神タイガースのリーグ制覇でわいた道頓堀界わいを管轄。高島は現在、大阪新歌舞伎座で上演中の舞台「かたき同志」（21日まで）に出演中で「テレビで（騒ぎを）見てはいました。ただ、私は（警察）署長ですので、外出は控えさせて頂きました。でも大阪、わいてますよね。こういう時に来られてよかった」などと笑顔で語った。

続けて「きっと昨日は夜中まで大変だったと思うんですよ。それでも今日、こうやって交通安全のイベントをやって頂いて、心から感謝しています」と、絶妙のタイミングでの交通安全大会実施に労をねぎらった。

朝からミナミの街をパレードするなどし「月曜の朝なのに、大阪の方はノリが良くて手を振ったら返してくれる。こっちの気持ちが上がるというか、楽しい1日でした」と休演日を利用して精力的に行った“任務”を振り返った。

国内A級ライセンスを持ち「以前は1400CCのバイクにも乗っていた」と、二輪四輪問わずの車好き。「事故を起こして悲しい結果にしてはいけない。皆さんの意識だと思うんです。ルールを守って、思いやりを持って」などと訴えた。