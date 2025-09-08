琉球U18が香港で行われる国際大会に出場決定…グループ予選で香港とオーストラリアのクラブと対戦

9月8日、琉球ゴールデンキングスは、U18チームが9月13日と14日の2日間行われる香港で開催される国際大会「GOAT Lab International Rising Youth Invitational Tournament Hong Kong 2025」に出場することを発表した。

琉球U18は同大会に日本のクラブとして唯一の参加となり、オーストラリアから2クラブ、アメリカとマレーシア、そして開催地の香港からそれぞれ1クラブが出場し、合計6チームで優勝の座を争う。

琉球の安永淳一ゼネラルマネージャーは「海外の強豪チームとの対戦経験ができるのは、育ち盛りの選手にとってはプラスの経験が多く、選手の成長に加速が期待できます」と、この大会に参加する狙いを語った。琉球U18の指揮を執る浜口炎ヘッドコーチも「海外遠征や『ELITE LEAGUE』への参加などを通して、選手一人ひとりが技術、フィジカル、メンタル面で成長し、チームとして一丸となって試合に臨めるよう、育成に励んでいきます」と、チームの成長を誓った。

琉球U18はグループAに属し、予選リーグ初戦は13日14時00分よりGOAT Lab（香港）と、第2戦は同日20時00分よりIndigenous Basketball Team（オーストラリア）と対戦する。

