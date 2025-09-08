ÛÉÊ¸Å¯Á°ÂæËÌ»ÔÄ¹¡¢ºÊ¤¬ÊÝ¼á¼êÂ³¤¤Ø¡¡ËÜ¿Í¤¬Æ±°Õ¡¿ÂæÏÑ
¡Ê¿·ËÌÃæ±û¼Ò¡Ë¼ýÏÅ¤Ê¤É¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤µ¤ì¹´ÃÖ½ê¤Ë¸ûÎ±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ°ÂæËÌ»ÔÄ¹¤ÇÌîÅÞ¡¦Ì±½°ÅÞÁ°¼çÀÊ¡ÊÅÞ¼ó¡Ë¤ÎÛÉÊ¸Å¯¡Ê¤«¤Ö¤ó¤Æ¤Ä¡ËÈï¹ð¤Ï8Æü¡¢ºÊ¤ÎÄÄÐÐû¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëÊÝ¼á¼êÂ³¤¼Â»Ü¤ËÆ±°Õ¤·¤¿¡£ÛÉÈï¹ð¤ÎÊÛ¸î»Î¤¬Æ±Æü¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£
ÂæÏÑÂæËÌÃÏÊýË¡±¡¡ÊÃÏºÛ¡Ë¤¬5Æü¡¢ÊÝ¼á¤òÇ§¤á¤ë·èÄê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÝ¼áÊÝ¾Ú¶â¤Ï7000ËüÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó3²¯4000Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢ÅÅ»ÒÅª´Æ»ë¤Èµï½»À©¸Â¤¬²Ý¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢½Ð¹ñ¤äÂ¾¤ÎÈï¹ð¡¢¾Ú¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤ë¡£
ÄÄ¤µ¤ó¤Ï8Æü¸áÁ°¡¢¼«Âð¤ò½ÐÈ¯¤·¤¿ºÝ¤ËÊóÆ»¿Ø¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢É×¤¬¤è¤êÎÉ¤¤´Ä¶¤Çº£¸å¤ÎºÛÈ½¤ËÎ×¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¥³¥á¥ó¥È¡£ÂæÏÑ¤¬¤è¤êÎÉ¤¯¤Ê¤ê¡¢³§¤¬ÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤ËÌá¤ì¤ë¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì±½°ÅÞ¤Î²«¹ñ¾»¡Ê¤³¤¦¤³¤¯¤·¤ç¤¦¡ËÅÞ¼çÀÊ¤ÏÆ±Æü¸áÁ°¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÛÉ»á¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÛÉÈï¹ð¤Ï¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç·úÀßÃæ¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Öµþ²Ú¹¾ì¡×¤ò½ä¤ê¡¢»ÔÄ¹ºßÇ¤Ãæ¤ËÍÆÀÑÎ¨¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊìäÉÒ²í¡¢ÁâÐ³±è¡¢ÄÄ½Ó²Ú¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë
ÂæÏÑÂæËÌÃÏÊýË¡±¡¡ÊÃÏºÛ¡Ë¤¬5Æü¡¢ÊÝ¼á¤òÇ§¤á¤ë·èÄê¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÝ¼áÊÝ¾Ú¶â¤Ï7000ËüÂæÏÑ¸µ¡ÊÌó3²¯4000Ëü±ß¡Ë¤Ç¡¢ÅÅ»ÒÅª´Æ»ë¤Èµï½»À©¸Â¤¬²Ý¤µ¤ì¤ëÂ¾¡¢½Ð¹ñ¤äÂ¾¤ÎÈï¹ð¡¢¾Ú¿Í¤È¤ÎÀÜ¿¨¤¬¶Ø¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ì±½°ÅÞ¤Î²«¹ñ¾»¡Ê¤³¤¦¤³¤¯¤·¤ç¤¦¡ËÅÞ¼çÀÊ¤ÏÆ±Æü¸áÁ°¡¢¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ö¥Ã¥¯¤ò¹¹¿·¤·¡¢ÛÉ»á¤ò·Þ¤¨¤Ë¹Ô¤¯°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
ÛÉÈï¹ð¤Ï¡¢ÂæËÌ»ÔÆâ¤Ç·úÀßÃæ¤ÎÊ£¹ç¾¦¶È»ÜÀß¡Öµþ²Ú¹¾ì¡×¤ò½ä¤ê¡¢»ÔÄ¹ºßÇ¤Ãæ¤ËÍÆÀÑÎ¨¤òÂçÉý¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤Ê¤É¤·¡¢»ö¶È¼Ô¤ËÊØµ¹¤ò¿Þ¤Ã¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÊìäÉÒ²í¡¢ÁâÐ³±è¡¢ÄÄ½Ó²Ú¡¿ÊÔ½¸¡§ÅÄÃæ¹¨¼ù¡Ë