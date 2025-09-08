【台風情報】強い台風16号(ターファー)のこのあとの勢力と進路を詳しく 最大瞬間風速50メートル予想 日本方面には向かわず 全国の天気を画像で 気象庁
■台風16号(ターファー)
2025年9月8日12時45分発表 気象庁
8日12時の実況
種別 台風
大きさ -
強さ 強い
存在地域 華南
中心位置 北緯22度05分 (22.1度)
東経112度05分 (112.1度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (12 kt)
中心気圧 975 hPa
中心付近の最大風速 35 m/s (65 kt)
最大瞬間風速 50 m/s (95 kt)
25m/s以上の暴風域 全域 110 km (60 NM)
15m/s以上の強風域 南東側 390 km (210 NM)
北西側 220 km (120 NM)
9日0時の予報
種別 台風
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯23度30分 (23.5度)
東経110度35分 (110.6度)
進行方向、速さ 北西 20 km/h (10 kt)
中心気圧 996 hPa
最大風速 18 m/s (35 kt)
最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)
予報円の半径 65 km (35 NM)
9日12時の予報
種別 熱帯低気圧
強さ -
存在地域 華南
予報円の中心 北緯24度05分 (24.1度)
東経109度20分 (109.3度)
進行方向、速さ 西北西 15 km/h (7 kt)
中心気圧 1000 hPa
予報円の半径 95 km (50 NM)
■全国の天気を詳しく
画像はTBS NEWS DIG Powered by JNNより
