【ペット漫画】数時間ぶりの再会で大興奮！柴犬2匹の熱烈歓迎と一瞬で終わるフィーバータイムが愛おしい【作者に聞く】
「わっかる〜！うちの子もそうです」「急速冷凍庫かっ!って突っ込みたくなるくらい早い冷めっぷりですよね」とコメント欄を沸かせたのは、ユウコトリトリ(@yuko_toritori)んが描いた“柴犬あるあるエピソード”。柴犬だけでなく、猫などのペットを飼っている人にとってもわかりみが深い“あるある漫画”なのではないだろうか？本エピソードについて、ユウコトリトリさんにさらに話を聞いてみた。
ユウコトリトリさんが自宅に戻ると、待ってましたと言わんばかりに2匹の柴犬が飛びついてくる。数時間ぶりの再会に全身で喜びを表すその姿は、見ているだけで胸が温かくなる。しかし、着替えや手洗いを終えて「おまたせー」と声をかけに行くと、すでにさっきの熱烈ぶりはどこへやら、あっけなく落ち着いてしまうという。
そんな「柴犬あるあるエピソード」として漫画化すると「あの熱烈歓迎って犬にとっての任務なんですかね!?」とユーモラスなコメントも届いた。ユウコトリトリさんに聞くと「そうですね。毎日というか…外出のたびに歓迎されます。留守にする時間が長ければ長いほど、熱量が上がっている気がします」と語ってくれた。
ただ、そのフィーバーは一瞬だ。「柴犬フィーバータイムは数十秒で終了するので、『さっきまでの熱量はどこいった？』と毎回思います」と笑いながらも、「かなりのハイテンションで出迎えてくれるので本当にたまらないです。短い時間だからこそ、取りこぼさないようにこちらも必死です(笑)」と愛犬への思いを明かしてくれた。
共感の声も多く「わかります！すぐに落ち着きますよね」「手を洗うかどうか迷います」といった反応が続く本作。犬と暮らす人なら頷いてしまう柴犬あるある、気になる人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ユウコトリトリ(@yuko_toritori)
