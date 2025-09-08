メキシコ戦で互いにパスを要求し合っていた10番と20番。もっと近くでプレーする回数を増やしてもいいのではないか【日本代表コラム】
日本代表は現地９月６日（日本時間９月７日）、アメリカのオークランド・コロシアムでメキシコ代表との親善試合を戦い、スコアレスドローに終わった。
序盤から主導権を握り、チャンスを創出しながらも決定力を欠き、引き分けたのはもったいなかった。勝利に近かったのは、明らかに日本だった。
個人的にもっと見たかったのが、右ウイングバックを務めた10番の堂安律と、右インサイドハーフに入った久保建英の連係だ。
お互いに欲しいタイミングでパスをもらえず、要求するシーンもあった２人が、もっと近い位置でプレーする回数を増やしてもいいのではないか。
実際、日本の最初のチャンスは堂安のパスを受けた久保のシュートだったし、この試合最大の決定機は、右サイドを駆け上がった久保を堂安が使い、20番のクロスを南野拓実がボレーで合わせたシーンだった。
堂安自身もそのシーンについて「あれが日本の理想の崩し方」と語っている。
「相手は４バックなんで、間違いなくうちのウイングバックが空く状況になったんで。俺とタケのところで２対１ができたので、ああいう仕掛けは課題なのかなと思います」
クオリティの高いこのレフティコンビがより頻繁に絡めば、相手にはより脅威となる。
残念ながら、メキシコ戦後に堂安がクラブ事情で離脱したため、現地９日のアメリカ戦では２人の共演はなくなった。次の10月シリーズで10番と20番のさらなるコンビネーションに期待したい。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
