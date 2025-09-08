Snow Manの向井康二が個人Instagramで、マッサマン姿の「カリスマックス」ダンスプラクティス動画のオフショットを公開した。

【写真＆動画】向井康二のマッサマンルックなどSnow Manダンプラオフショットまとめ

■「カリスマッサマンかっこいい」とファン絶賛のオフショット

Snow Manの新曲「カリスマックス」のダンスプラクティス動画では、メンバーそれぞれがなってみたいカリスマに扮してパラパラを踊っている。そのなかで向井は『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』（フジテレビ系）で人気のキャラクター・マッサマンの“コスプレ”を披露。

向井は「#カリスマッサマン」「#マッサマンのコスプレさせてもらいました」「#このスーツは踊るのに適していない」などと添えて8枚のオフショットを披露。

ダンプラ動画を撮影したロケーションをバックにした決めショット（1）、ヘルメットをかぶり、マッサマンへと変身する過程（2～5）、カメラ目線の決めポーズ（6）、上を向いた横顔ショット（7）、そして台車に座るオフ感満載の写真（8）で締め括っている。

「カリスマッサマンかっこいい」「コスプレお似合いです」「このスーツであれだけ踊れるのすごい」「休憩中のこーじかわいい」などといったファンの声が続々と到着している。

なおバンダナ＆メガネにチェックのシャツをデニムにインしたオタク姿の佐久間大介や、平成ギャル男に扮した深澤辰哉も、それぞれの個人SNSでオフショットを公開している。

■マッサマンの“コスプレ”をした向井康二

■「カリスマオタクとして、、また戻ってきたゾっ!!!!!!!!!」（佐久間）

■「服装は自分が通ってきた感じ」「#懐かしい」（深澤）

■「カリスマックス」ダンプラ動画