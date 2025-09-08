ホームセンター「ムサシ」などを運営するアークランズと「ロピア」を運営するOICグループは、9月18日に商業施設『CiiNA CiiNA 丸大新潟』内に『ロピア マルダイ新潟店』をオープンすると発表しました。



2024年12月に業務提携をした両社は、5月23日にオープンしたアークランズ運営1号店『ロピア ムサシ新潟店』に続き、フランチャイズ2号店となります。『ロピア マルダイ新潟店』の売り場の総面積は約1960㎡で、青果・精肉・鮮魚・惣菜・食品の5部門で商品を提供。アークランズとOICグループは今後、新潟・富山・石川の3県で10年後に1000億円の売り上げを目指すということです。



『CiiNA CiiNA 丸大新潟』には、ロピアのほかにベーカリー専門店「冨士屋」とフィットネスの「メンズカーブス」が順次オープンします。