15時の日経平均は600円高の4万3618円、アドテストが132.36円押し上げ 15時の日経平均は600円高の4万3618円、アドテストが132.36円押し上げ

8日15時現在の日経平均株価は前週末比600.24円（1.40％）高の4万3618.99円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1233、値下がりは322、変わらずは61と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を132.36円押し上げている。次いでＳＢＧ <9984>が79.01円、ファストリ <9983>が52.67円、東エレク <8035>が34.95円、ＴＤＫ <6762>が29.38円と続く。



マイナス寄与度は4.86円の押し下げでリクルート <6098>がトップ。以下、コナミＧ <9766>が4.56円、ディスコ <6146>が3.24円、良品計画 <7453>が3.04円、アサヒ <2502>が2.23円と続いている。



業種別では33業種すべてが上昇。値上がり率1位は不動産で、以下、その他製品、医薬品、非鉄金属、機械、電気機器と続いている。



※15時0分4秒時点



株探ニュース

