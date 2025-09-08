7日（日）に2025バレーボール女子世界選手権（世界バレー）の全日程が終了した。

女子日本代表は3位決定戦で女子ブラジル代表とフルセットの激闘を戦い、あと一歩のところで敗れ最終順位4位で大会を終えた。



15年ぶりのメダル獲得とはならなかったが、新たにフェルハト・アクバシュ監督を迎えた新体制1年目で、予選ラウンドから決勝ラウンドを通して心に残るパフォーマンスを見せてくれた。

今年度からキャプテンを務めたアウトサイドヒッターの石川真佑は、大会を通して攻撃のみならず守備面でも大きくチームを支えた。対戦国から石川に攻撃をさせまいとサーブで狙われる中で、安定したレシーブでボールを落とさず、時にはレシーブ直後に自ら得点を決める姿も見せた。

その石川は大会のベストレシーバーランキングで堂々の1位に輝いている。攻撃面ではベストスコアラーランキングで全体の3位、日本人選手としては1位という記録を残す中、守備面のレシーブでも健闘。また、ベストディガーランキングでも2位にランクインし、4位のチームから唯一大会のドリームチームに選ばれ、ベストアウトサイドヒッターを受賞した。

なお、ネーションズリーグ2025でもベストレシーバーランキング1位という記録を達成していた石川。今年度の代表期間中、攻守ともにプレーでチームを引っ張る活躍を見せた、新キャプテンの石川に目一杯の拍手を送りたい。

■世界バレー女子 ベストレシーバーランキングTOP10

1位：石川真佑（日本）／73本

2位：ジュリア・バーグマン（ブラジル）／65本

3位：エレナ・カゾート（フランス）、ガブリエラ・ギマラエス（ブラジル）／64本

4位：ミリアム・シッラ（イタリア）／54本

5位：ギゼム・オルゲ（トルコ）／41本

6位：マルティナ・ウカシク（ポーランド）／40本

7位：ジュリエット・ジェラン（フランス）／39本

8位：マルセレ・アルーダ（ブラジル）／34本

9位：アメリ・ロタール（フランス）、ロルバー・フィヨク（スロベニア）、アレクサンドラ・シュチグウォフスカ（ポーランド）／33本

10位：エブラル・カラクルト（トルコ）／32本

