警察官を装って現金をだまし取る「ニセ警察詐欺」の被害が止まらない。

警察庁のまとめでは、今年は７月末時点の暫定値で全国の被害額が４８１億円を超え、過去最悪だった昨年１年間の特殊詐欺被害の約７割に上る規模になっている。カンボジアを拠点にした特殊詐欺事件を摘発した愛知県警の捜査からは、詐欺グループが準備を重ねて巧妙に金をだまし取っている実態が浮かび上がる。（中部支社 藤江広祐、社会部 小松大樹）

スマホ８４台見つかる

逮捕状や警視庁のワッペンがついた制服、「長野県警察本部」と書かれた看板やエンブレム――。いずれもカンボジア北西部・ポイペトの詐欺拠点で押収された、偽物の「小道具」だ。スマートフォンは８４台見つかった。

愛知県警によると、拠点の指示役は中国人で、県警に詐欺未遂容疑で逮捕された２９人は朝から晩まで詐欺の電話を日本にかけさせられていた。県警は被害が今年５月までの４か月間で約１４億円に上るとみている。

指示役らは詐欺の成功率を上げるため、「かけ子」らに詐欺マニュアルの暗記を求めていたほか、詐欺電話の会話を録音し、その音声を聴きながらメンバー同士で意見を出し合う「反省会」も行っていた。詐欺を成功させた実績を示す、星取表も見つかったという。

◇

「あなたに逮捕状が出ている」などと不安をあおるニセ警察詐欺の被害は、昨年後半から急拡大した。警察庁によると、今年は１月の５１億円から４月には７５億円となり、７月には９２億円に急増した。７月末時点の特殊詐欺被害は全国で約７２２億円に上るが、ニセ警察詐欺が３分の２を占める。

被害者は３０歳代が最も多く

特に若い世代が標的になっており、被害の認知件数では３０歳代が２０・６％と最も多く、次いで２０歳代が１７・８％に上った。

「詐欺グループから、あなたのキャッシュカードが見つかった」。７月中旬。都内の４０歳代の会社員女性はスマホに電話してきた京都府警の「スズキ」を名乗る男に、「出頭できないならこのまま話を聞かせてほしい」と言われ、ＬＩＮＥのビデオ通話に誘導された。

通話には別の「刑事」も登場。ＬＩＮＥで逮捕状を示された女性は、「事件で使われた現金の番号と照合する」などと言われ、現金約４３０万円を振り込まされたという。

◇

こうした詐欺電話は、警察署や警察本部の番号を装い、末尾が「０１１０」と表示されるケースが多い。最近は、現金を詐取した上、警察本部の偽サイトに誘導し、口座番号や暗証番号を入力させる手口もある。

これまでに警視庁や大阪府警、北海道警などの偽サイトが確認されており、警察当局は、詐欺グループが個人情報を盗み取るために開設したとみている。

日本大危機管理学部の木村敦教授（社会心理学）は「若者はＳＮＳの操作には慣れているが、特殊詐欺への関心は薄く、危機感が広がっていない」と指摘。「今や全世代が詐欺への対策を取る必要がある。ＳＮＳでの注意喚起を強化し、学校教育の場でも周知を徹底すべきだ」と指摘する。

特殊詐欺の拠点は東南アジアに

日本向けの特殊詐欺は東南アジアに拠点を置く流れが定着している。警察当局は昨年までの６年間に、タイ、フィリピン、カンボジア、ベトナムを拠点とした詐欺に関与したとして、計１７８人を摘発した。

最近は指示役が外国人のケースも少なくない。今年に入り、日本の高校生の渡航が判明したミャンマー東部の詐欺拠点では、複数の日本人が中国系外国人の指示でニセ警察詐欺のかけ子をさせられていたとされる。

捜査関係者によると、警視庁が６月に摘発したマレーシアを拠点とする詐欺事件では、台湾人が指示役を務めていた。カンボジアの詐欺拠点から帰国した人物は、「中国人に管理されていた」と説明したという。

警察幹部は、「中国を拠点に日本向けの特殊詐欺が行われていた平成の時代から、日本の詐欺グループは外国の組織と密接な関係を続けている。地元当局との連携を強化し、組織の壊滅を進めたい」と話している。