Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2025年9月8日は、スリム化＆1TB搭載を実現した、「PlayStation 5 デジタル・エディション（CFI-2000B01）」がお得に登場しています。

PlayStation 5 デジタル・エディション(CFI-2000B01) 62,980円 （14%オフ） Amazonで見る PR PR

「スリム化＆1TB搭載」次世代ゲーム体験を満喫できるPS5デジタル・エディションが1万円引きの大特価中！

よりスリムに、よりスマートに、ディスクレスでゲームを楽しむ「PlayStation 5 デジタル・エディション（CFI-2000B01）」が1万円引きの大セール中！

PS5デジタル・エディションの旧型に比べサイズを30%以上コンパクトに、重量を約1.2kg軽量化。置き場所を選ばないスリムデザインが特長です。1TB SSDを内蔵し、ダウンロードゲームやアップデートデータも安心して保存可能。USB-Cポートを2基搭載し、拡張性にも配慮。横置き用フットが付属し、シンプルでミニマルな外観はインテリアにもなじみますよ。

完全デジタル＆没入感重視。静音性も向上した次世代機

ディスクドライブ非搭載の本モデルは、完全デジタルでスマートなゲーム環境を実現。物理メディアを使わず、PlayStation Storeから直接ゲームを購入・ダウンロードできます。

必要に応じて別売りのドライブを後付け可能。超高速SSDやハプティック技術、アダプティブトリガー、3Dオーディオにより、ゲーム世界への没入感が格段に向上します。旧型より静音性も改善され、快適なプレイ環境が気軽に実現できます！

なお、上記の表示価格は2025年9月8日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください

