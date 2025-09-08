菊地亜美、ハワイでの家族写真公開「旦那さんスタイルいい」「幸せそう」の声
【モデルプレス＝2025/09/08】タレントの菊地亜美が9月6日、自身のInstagramを更新。ハワイで撮影した家族写真を公開した。
【写真】菊地亜美、ハワイでの家族写真
菊地は「Family time in Hawaii。なんの記念日でもなく、誰もいない場所で、ただただ家族の思い出に」とコメントし、カメラマンのNAOYA氏が撮影した、美しいハワイのビーチでの夫と子供たちとの温かい家族写真を披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族時間」「幸せそう」「旦那さんスタイルいい」「良い思い出」「美しい写真」「家族愛を感じる」などのコメントが寄せられている。
菊地は2018年2月に、5歳年上の一般男性と結婚。2020年8月に第1子となる長女、2025年3月に第2子となる次女を出産した。（modelpress編集部）
