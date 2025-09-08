もうトキメキとまらんーーーッ！【セリア】人気キャラが可愛さ♡「キャラポーチ」

今【セリア】では、サンリオの人気キャラクターたちがデザインされたグッズが続々と登場中！ 今回は2025年のサンリオキャラクター大賞でも上位にランクインした、キティとクロミのポーチをピックアップしました。デザイン性も実用性も備わったキャラポーチは、お値段以上の価値が感じられるかも。

レトロなキティちゃんが可愛いミニフラットポーチ

【ダイソー】「ミニフラットポーチ KT newスタンダード」\110（税込）

2025年サンリオキャラクター大賞で5位にランクインしたハローキティのミニポーチ。レトロチックなキティのイラストが、サンリオ好きにはたまらないはず。赤と黒のビビッドな配色も、大人女性には嬉しいポイント。大きさは約14cm × 12cmでかさばりにくいフラットタイプなので、小さめのバッグにも入れやすそうです。

ペンケースに使いやすい横型フラットポーチ

【セリア】「スリムポーチ KU ベーシック」\110（税込）

2025年サンリオキャラクター大賞で4位の人気キャラクター、クロミのポーチ。夜空のような真っ黒をベースに、さまざまな表情を浮かべるクロミがデザインされています。淡いパープルがアクセントになり、ポップな世界観を演出。横型シルエットのポーチなので、ペンケースにぴったりです。光沢のあるビニール素材でできており、汚れにも強そう。

