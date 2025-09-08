「はりきゅう専門 澤田鍼灸院」は、今回、自律神経のバランスを整えることを重視した独自の施術方針について発表。

はりきゅう専門 澤田鍼灸院

所在地： ・柏原本院／大阪府柏原市国分本町3-8-11 本町ガーデンハイツ102

・難波分院／大阪市中央区高津2-4-21 おおきに道頓堀ビル901

院長 ： 澤田 侑輝

「はりきゅう専門 澤田鍼灸院」は、今回、自律神経のバランスを整えることを重視した独自の施術方針について発表しました。

同院では、伝統的な鍼灸を基盤としながらも、現代の生活習慣や環境に合わせた視点を取り入れ、患者さまが持つ本来の回復力を引き出すことを目的としています。

また、西洋医学・東洋医学など多角的な観点を踏まえ、最善を尽くす姿勢を大切にしています。

さらに鍼灸の研究については、世界の大学病院においても盛んに行われており、国際的にも注目が高まっている分野です。

同院でもその知見を踏まえつつ、地域医療に貢献していきます。

日常生活の中で多く寄せられるご相談として、

・肩や首のこわばり

・腰の重だるさ

・冷えや疲労感

・ストレスや生活習慣に関連した心身の不調

・めまいや耳の違和感、立ちくらみや朝のだるさといった自律神経の乱れに関わる症状

・眠りが浅い、寝つきにくい、睡眠の質に関するご相談

・スポーツや日常生活に伴うケガの回復期における体のケア

などがあります。

澤田院長は次のように述べています。

「鍼灸は、東洋医学の長い歴史に根ざした施術であると同時に、近年では西洋医学の観点からも研究が進められています。

現代においても心と体の調和を整える手段として注目されており、同院では一人ひとりのお身体に合わせた独自の施術方針を大切にし、地域の皆さまの健康づくりに貢献したいと考えています。」

今後も「はりきゅう専門 澤田鍼灸院」は、地域に根ざした鍼灸院として、安心して利用いただける施術を心がけ、皆さまの健康維持のお手伝いを続けていきます。

施術風景

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 心身の調和を目指す独自の施術方針を発表！はりきゅう専門 澤田鍼灸院 appeared first on Dtimes.