「中吉烏」複合一貫輸送ルートの貨物を検査する黄埔税関の職員。（８月２１日撮影、広州＝新華社配信）

【新華社広州9月8日】中国から鉄道と道路でキルギス、ウズベキスタンに貨物を運ぶ「中吉烏」複合一貫輸送ルートが、粤港澳大湾区（広東・香港・マカオグレーターベイエリア）と中央アジアの上海協力機構（SCO）加盟国を結ぶ国際物流ルートとして存在感を高めている。

このルートでは、粤港澳大湾区の電子製品などを、まず広州市の増城西駅から新疆ウイグル自治区のカシュガル北駅まで鉄道で運ぶ。そこから道路輸送に切り替え、同自治区のイルケシュタムからキルギスへに入り、最終的にウズベキスタンに到達する。

すでに毎週定期的に運行しており、増城西駅を出発した貨物は8月末までに標準コンテナ470個以上、貨物総額は6千万元（1元＝約21円）を超えている。

中国と欧州を結ぶ国際貨物定期列車「中欧班列」を検査する黄埔税関の職員。（６月１８日撮影、広州＝新華社配信）

広州市は増城西駅を、中国と欧州を結ぶ国際定期貨物列車「中欧班列」の粤港澳大湾区での集結拠点と位置付け、重点的に整備してきた。同駅からは「中吉烏」を含む複数の国際ルートが連日運行されており、SCO諸国や関係地域に向け、双方向貿易や中継輸送、海上と鉄道を組み合わせた複合輸送も実現。対象はキルギスやウズベキスタンのほか、ロシアやカザフスタンなどSCO加盟国全般に広がり、大湾区とユーラシアを結ぶ重要な経済ルートとなっている。

広東省黄埔税関によると、今年1〜8月、増城西駅を経由して中国以外のSCO加盟国に輸出された貨物の総額は40億元近くに上った。（記者/壮錦）