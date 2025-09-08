東京女子プロレスは7日、東京・北沢タウンホールで「TJPW Autumn Victory in KITAZAWA」（夜の部）を開催した。9・20大田区総合体育館でのプリンセス・オブ・プリンセス選手権（王者・瑞希vs挑戦者・渡辺未詩）、プリンセスタッグ選手権（王者組・享楽共鳴＝中島翔子＆ハイパーミサヲvs挑戦者組・Ober Eats＝上福ゆき＆上原わかな）のW前哨戦（瑞希＆中島＆ミサヲvs渡辺＆上福＆上原）が行われ、王者組が勝利。享楽共鳴はOber Eats（オーバーイーツ）に「絶対防衛！」を通告した。

開始早々、ミサヲはマントで上原の首を絞め、スプレーを取り出すも、上福が奪ってミサヲにそれを噴射。上原、上福が中島にドロップキックを叩き込めば、中島は上福に619。渡辺が瑞希にショルダータックルを繰り出し、ジャイアントスイングを狙うも、かわした瑞希はフェースロックで締め上げた。さらに2人はエプロンで激しくエルボーで打ち合った。上福が中島を場外に落とすと、上原がミサヲをバナナピローもエスケープ。ミサヲがチキンウイング・フェースロックで反撃も、上原はロープへ。ミサヲのハイパミリターンズをかわした上原はジャックナイフ、さらに上福がラ・マヒストラルもカット。瑞希が未詩を場外に排除すると、ミサヲが再び上原にチキンウイング・フェースロック。上福がカットに入ろうとするが、中島がエプロンでダイビング・セントーンを投下して阻止し、上原はたまらずギブアップした。

試合後、ミサヲは「わかな、この間（8・23後楽園）取られた分、今日の私の勝利で全部トントンになりましたね。つまり、この間の勝利はまぐれということが証明されたわけだ！ オーバーイーツは一歩前進かと思いきや、人生ゲームでいうところの“振り出し”に戻ったわけだ。次、私とわかな、（9・13）会津でシングルマッチで前哨戦やるよね。そこでも絶対に私、負けるつもりない。このベルトずっと持ち続けたいから、一戦も落とすつもりはない。会津でどうなるか。私にはもう見えている。私が勝利、そして9・20大田区は享楽共鳴がオーバーイーツに勝つ、防衛する。今日のこの勝利でそれがもう99.99999999999％証明されたと言っても過言ではないだろう！」とキッパリ。

パートナーの中島は「上福ちゃん、大田区も大事だけど、来週（9月13日＝現地時間）私たちは会津若松じゃなくてテキサスだよね。負けないからな！」と米国で行われるMLW世界女子王座戦での防衛を宣言。瑞希は「今日はタッグチームで勝ったけど、大田区は私一人で未詩から勝ちたいし。未詩はこうやって積み重ねて、ホンマにシンデレラになったって思ってる。でも瑞希もそうやってん。だから、プリンセスの称号を未詩と懸けて、キラキラしてる未詩から勝ちたいと思ってるから、よろしくお願いします」と王座戦での必勝を期した。

中島は上福と、ミサヲは上原と握手を交わしたが、瑞希と渡辺は握手はせず、それぞれプリンセスっぽいポーズを決めて、挑戦者組は退場。リングに残された王者組はミサヲの音頭で「チャンピオンチーム、絶対防衛！ オー！」で締めくくった。

バックステージで中島は「みんなは来週、会津若松ですが、私はこのベルトを懸けて上福ゆきとテキサスで試合をしてきます。大田区、こっちの防衛も大事なんですけど、私にとってはMLWのタイトルマッチは同じくらい大事です。上福ゆき、覚悟しとけよ！」、ミサヲは「私は会津で上原わかなと一騎打ちして、当然の全勝のうちの一つをしてるっていうのを中島さんに報告できるように絶対頑張りたいと思います。上原わかな、覚悟しとけ！」、瑞希は「私もこの勢いに完全に乗っていかなきゃって思ったし。未詩は未詩デレラって言ってますけど、プリンセスだと思ってるので。未詩とこのプリンセス・オブ・プリンセスの称号を懸けて戦うのがすごく楽しみで怖いです。未詩、覚悟しとけよ」と意気込んだ。

なお、11月19日に新木場1stRINGでスピンオフ興行「TJPW INSPIRATION」の開催が決定。東京女子のOGで12月に引退する優宇が7年ぶりに参戦し、上福とのタッグで中島＆山下実優と対戦することが発表された。

▽20分1本

瑞希＆中島翔子＆○ハイパーミサヲ（17分11秒 チキンウイング・フェースロック）渡辺未詩＆上福ゆき＆上原わかな●