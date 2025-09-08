山本里菜、体調不良でTOKYO FM『THE TRAD』欠席 代役は“名誉店員”吉田明世
TOKYO FMで放送中の『THE TRAD』（月〜木曜 後3：00〜4：50）は8日、公式Xを更新し、“専属店員”の山本里菜が体調不良で同日の放送を欠席することを伝えた。
同アカウントは正午の投稿で【お知らせ】と題し、「山本里菜さんは、体調不良のためお休みさせていただきます」と報告。「本日のTHE TRADは、吾郎店長と名誉店員 吉田明世さんでお届けしますと伝え、「ぜひ、お聴きください」と呼びかけた。代役の吉田も、Xでこのポストを引用し、「よろしくお願いします！りなちゃん、お大事に…元気になりますように」とつづった。
また放送冒頭、“店長”の稲垣吾郎と吉田が、山本の体調不良について言及。「山本里菜ちゃん、体調不良ということでゆっくり休んでください。お大事にしてください」と伝えた。
