¡¡£±£´Æü¤Ë³«Ëë¤¹¤ë´ØÀ¾Âç³Ø¥é¥°¥Ó¡¼£Á¥ê¡¼¥°¤Î¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤¬£¸Æü¡¢ÅìÂçºå»Ô¤Î²Ö±à¥é¥°¥Ó¡¼¾ìÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢£¸Âç³Ø¤Î¼ç¾¤¬µ¼Ô²ñ¸«¤ÇÊúÉé¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡£²£´Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÇÆ¼Ô¤ÇÏ¢ÇÆ¤òÁÀ¤¦Å·ÍýÂç¤Î¶¦Æ±¼ç¾¡¦¾å¥ÎË·½Ù²ð¡Ê£´Ç¯¡Ë¤Ï¡Ö¤Þ¤º¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë½Ð¾ì¤Ç¤¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢£±»î¹ç£±»î¹çÁ´ÎÏ¤ò½Ð¤·ÀÚ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡£¶·î¤Ë¤Ï¥é¥°¥Ó¡¼Éô°÷£²¿Í¤¬ÎÀ¤ÇÂçËã¤ò½ê»ý¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê½ê»ý¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£¾å¥ÎË·¼ç¾¤Ï¡Ö£¶·î¤ËÉÔ¾Í»ö¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥é¥°¥Ó¡¼¶¨²ñ¤Ë¤´ÌÂÏÇ¤ò¤«¤±¤¿¡×¤È¼õ¤±»ß¤á¡¢¡Ö¥Á¡¼¥àÁ´ÂÎ¤Çµ¬Î§¤ÎÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¤êÉÊ°Ì¤ò¥Á¡¼¥à¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¸«Ä¾¤·¡¢ºÆ³ÎÇ§¤·¤Æ¡¢¿·¤·¤¤Å·ÍýÂç¤Î¥é¥°¥Ó¡¼Éô¤Î¥Á¡¼¥à¤òºî¤í¤¦¤È¤ß¤ó¤Ê¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤ÆºÆ¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡×¤ÈºÆµ¯¤Ë¸þ¤«¤¦»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Éô°÷¤ÎÂáÊá¤ò¼õ¤±¡¢£··î¤Ë¤ÏÆ±Éô¤ÎÉôÄ¹¤¬²òÇ¤¤µ¤ì¡¢¾®¾¾ÀáÉ×´ÆÆÄ¤Ï£³¥«·î¤Î¿¦Ì³Ää»ß¤Î½èÊ¬¤ò¼õ¤±¤¿¡£µÕÉ÷¤ÎÃæ¤Ç¿·¥·¡¼¥º¥ó¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢¡Ö¾®¾¾´ÆÆÄ¤ÎÅª³Î¤Ê»ØÆ³¤Ï¤¤¤¿¤À¤±¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë£Â£Ë¥³¡¼¥Á¤ÎÈ¬¥Ã¶¶¥³¡¼¥Á¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢£Æ£×¤ÎÈæ¸«¥³¡¼¥Á¤Ë»ØÆ³¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¾®¾¾´ÆÆÄ¤ÎÂåÍý¤ò¤¦¤Þ¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»Ø´ø´±ÉÔºß¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡£