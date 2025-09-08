ラッピング電車は2編成

阪神タイガースのリーグ優勝に沸く関西では、これを記念したさまざまな取り組みが行われます。

【日本一にも期待！】これが優勝記念ラッピングトレイン＆ひっぱりだこ飯です（画像）

阪神電鉄は2025年9月8日、2年ぶり7度目のリーグ優勝を記念し、特別ラッピングを施した電車とバスを運行すると発表しました。

ラッピング電車は2編成（8000系・1000系の各1編成）。 藤川監督と主力選手11名がデザインされ、車内にも同じく監督と選手のポスターが掲出されます。運行は8000系が9月14日から、1000系が9月17日から開始され、いずれも12月下旬までの予定です。

運行区間は阪神本線、神戸高速線、山陽電鉄線（西代〜山陽姫路）で、1000系のみ阪神なんば線・近鉄線（大阪難波〜近鉄奈良）にも乗り入れます。

ラッピングバスは、9月19日から尼崎市・西宮市・宝塚市・伊丹市の路線バスで、20日からは伊丹空港〜大阪・西宮、関西空港〜大阪・尼崎・西宮を結ぶ空港リムジンバスで運行を開始し、いずれも12月下旬ごろまで走る予定です。

また、近畿エリアで駅弁の製造・販売などを行う淡路屋は、「2025 阪神タイガース リーグ優勝記念ひっぱりだこ飯」を、優勝が決まった翌日の9月8日から販売しています。金色の陶器容器に、リーグ優勝記念ロゴを大きくあしらった掛け紙を使用し、名物の「蛸の旨煮」が通常の2倍に増量された豪華版となります。

価格は優勝年にちなんで2025円（税込）。淡路屋各店や京阪神地区主要駅の「旅弁当」各店などで販売されており、オンラインショップや店頭お取り置き申込サイトでも優勝直後から注文を受け付けています。