パパとママの間に赤ちゃんができて、お兄ちゃんになったわんちゃん。ママのお腹に優しく寄り添う姿と、赤ちゃんが生まれた後の優しいお兄ちゃんな姿が素敵だと、2万再生を超えて反響が寄せられています。投稿には、「私も守ってほしい」と、わんちゃんのお兄ちゃんぶりに絶賛の声が寄せられることとなりました。

ママのお腹に顔を寄せるトロンくん

Instagramアカウント『トロン』に投稿されたのは、コーギーのトロンくんがママのお腹に優しく寄り添う姿。ママのお腹には赤ちゃんがいて、トロンくんは赤ちゃんに出会えるのを楽しみにしているご様子。ママがトロンくんにお腹を見せてあげると、トロンくんは赤ちゃんに挨拶するかのように、優しくママのお腹を舐めてあげていたといいます。

まだ赤ちゃんの顔は見えないものの、トロンくんのその姿は、もうすでに立派なお兄ちゃん。きっと赤ちゃんとの生活が始まったら、優しいお兄ちゃんの一面を見せてくれることでしょう。

お兄ちゃんになったトロンくん「弟は僕が守る！」

そしてとうとう待ちに待った赤ちゃんとのご対面の日。赤ちゃんを囲んで家族みんなが集まっていると、トロンくんは生まれた赤ちゃんの顔をジッと見つめていたそう。そして小さな弟を見て、トロンくんは思わず笑顔になっていたといいます。

その後も、トロンくんは赤ちゃんが眠っていると、そばにそっと近づいて赤ちゃんの顔を覗き込みにくるようになったとのこと。その姿は、まるで「弟は僕が守る！」と言っているかのよう。

そんな優しく頼もしいお兄ちゃんがそばにいてくれたら、きっと赤ちゃんもすくすくと育ってくれることでしょう。

でも、赤ちゃんが寝静まると…

弟のことをとても大切に思っているトロンくん。しかし、赤ちゃんがお昼寝の時間になると、頼もしいお兄ちゃんとは別の顔を見せるのだそう。赤ちゃんが寝付いたことを知ると、トロンくんはおもちゃを持ち出し…なんと、お家の中を駆け回り始めたのだそう。

お兄ちゃんになったとはいえ、やっぱりトロンくんはまだまだ遊び盛り。飼い主さんに「静かにしてね？」とお願いされるものの、にやりと不敵な笑みを浮かべてお家の中を走り回り始めるのでした。

そんなお兄ちゃんの顔とやんちゃな一面を合わせ持つトロンくん。きっと、赤ちゃんが大きくなったら、ふたりの元気いっぱいな声がお家の中を賑わせてくれることでしょう。

そんなトロンくんの姿が、たくさんの人に優しい気持ちと笑顔を届けてくれています。

Instagramアカウント『トロン』では、トロンくんと家族たちの幸せいっぱいの日々が綴られていますよ。

