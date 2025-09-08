日本列島には、東西に秋雨前線がかかる見込みです。10日(水)ごろからは九州から東北の広い範囲で雨が強まるところもありそうです。

10日(水)午前9時の予想天気図です。

九州から北陸、東北南部へと前線がのびています。暖かく湿った空気が流れ込んで大気の状態が非常に不安定になり、雨雲が発達しそうです。

今後の雨と風の予想ですが、10日は前線の影響で日本海側の沿岸部を中心に雨が降るでしょう。

11日にかけて前線は南下しそうですが、九州から東北まで広い範囲で雨雲がかかりそうです。

10日(水)から11日(木)は、西日本で雨が激しく降るところがあるでしょう。

北陸でも、10日と11日は雨が降る天気になる見込みです。

横長の前線がかかる天気図が見られるようになり、季節が進んでいることを印象づけているともいえます。ただ、海面の気温は高いなど大雨をもたらす条件はそろっている時期でもあるため雨雲が発達しつづけるようなケースもありえます。

今週は週のなかばを中心に、最新の気象の情報に注意をするようにしてください。