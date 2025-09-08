虎党芸人が甲子園で阪神優勝見届け “興奮の最中”番組告知にファンツッコミ「自分は甲子園かーい」
虎党で知られる、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一（47）が7日、自身のXを更新。阪神タイガースがセパ両リーグ史上最速、2年ぶりのリーグ戦優勝を果たした広島戦を観戦していたことを明かした。
【写真】胴上げの瞬間投稿！甲子園で阪神優勝を見届けた虎党芸人
中岡は胴上げの動画とともに「優勝ですやん 史上最速やん 興奮しすぎてちゃんと撮れてないやん はっきりいうて」とつづった。中岡は同日の投稿で「こっから豪華中継ぎ陣が総動員やで まずは湯浅頼むで!!」と阪神を応援すると同時に「そんなこんなでイッテQも始まるで 見てほしいで！」とアピールしていた。
この投稿に「現地ですやんw」「現地いてたんーーー」「自分は甲子園かーいww」といったコメントが寄せられた。
【写真】胴上げの瞬間投稿！甲子園で阪神優勝を見届けた虎党芸人
中岡は胴上げの動画とともに「優勝ですやん 史上最速やん 興奮しすぎてちゃんと撮れてないやん はっきりいうて」とつづった。中岡は同日の投稿で「こっから豪華中継ぎ陣が総動員やで まずは湯浅頼むで!!」と阪神を応援すると同時に「そんなこんなでイッテQも始まるで 見てほしいで！」とアピールしていた。
この投稿に「現地ですやんw」「現地いてたんーーー」「自分は甲子園かーいww」といったコメントが寄せられた。