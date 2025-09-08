ロッチ・中岡創一 （C）ORICON NewS inc.

写真拡大

　虎党で知られる、お笑いコンビ・ロッチの中岡創一（47）が7日、自身のXを更新。阪神タイガースがセパ両リーグ史上最速、2年ぶりのリーグ戦優勝を果たした広島戦を観戦していたことを明かした。

【写真】胴上げの瞬間投稿！甲子園で阪神優勝を見届けた虎党芸人

　中岡は胴上げの動画とともに「優勝ですやん　史上最速やん　興奮しすぎてちゃんと撮れてないやん　はっきりいうて」とつづった。中岡は同日の投稿で「こっから豪華中継ぎ陣が総動員やで　まずは湯浅頼むで!!」と阪神を応援すると同時に「そんなこんなでイッテQも始まるで　見てほしいで！」とアピールしていた。

　この投稿に「現地ですやんw」「現地いてたんーーー」「自分は甲子園かーいww」といったコメントが寄せられた。