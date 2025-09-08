シンガー・ソングライターの藤井風（28）が8日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。上京時に号泣したエピソードを明かした。

ミュージシャンを目指していた父の影響で音楽を始めたという藤井。「お願いするんじゃなくて、される方になりなさいって教えがある」と父の教えを明かし、「我慢しました、僕も。本当に求められる人にならなきゃ、ここからどこかへはいけないだろうなって思っていました。求められる人になろうって努力を自宅でしていたし、いろんなものが配信できる時代でもあったので。できることをしようと思いました」と当時を振り返った。

司会の黒柳徹子が「20歳で上京した際には号泣なさったそうですけど」と振ると、「なんでこんなに泣けてくるんだろう、みたいな」と2019年のメジャーデビューのタイミングで上京した時のことを苦笑いで回想。「やっぱり基本的に親が大好きなので。親と離れるのが寂しかった。あと地元の人みんなとも」と振り返った。

現在も家族とは頻繁に電話するといい、「僕はあんまり話さないですね、向こうがいっぱいしゃべってくるのを聞いたり。“こんなことあったよ”って。あとはライブの前に絶対応援メッセージみたいなのをくれるんです。“今日はパリで公演あるね、頑張れ”みたいな」とやり取りを明かしていた。