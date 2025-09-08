サブウェイ、秋の新作3種「だしタルえび」「だしタルてり焼き」「だしタルゆず豚しゃぶ」かつおだしとタルタルソースで秋らしい味わい

サンドイッチチェーン「サブウェイ」は、秋の新作として「だしタルえび」「だしタルてり焼き」「だしタルゆず豚しゃぶ」を9月10日から期間限定で販売する。価格はそれぞれ、620円、650円、670円（各税込）。

だしタル３種

サブウェイで人気のタルタルソースが、出汁のうまみと香りを加えた「だしタル」で新登場。タマネギとピクルスの食感を生かしたタルタルソースに、かつお出汁を加えることで、秋らしい味わいを演出した。

だしタル３種

えび、てり焼きチキンは通常時から用意されているレギュラー食材だが、ゆず豚しゃぶは今回の新作にあわせて開発された。ボリュームのある豚しゃぶに柚子皮と柚子オイルを加えることで、ゆずの風味もしっかりと感じられる。だしタルタルの香りを消してしまわないよう、だしとゆずの香りのバランスにこだわったという。

〈9月が暑くなっていることから開発された秋メニュー〉

サブウェイが秋にタルタルソースのメニューを出すのは2024年に引き続き2度目。その背景には9月に入っても厳しい暑さが続くことが普通になり、秋にもさっぱりとしたメニューを食べたいという消費者のニーズが高くなっていることがある。

担当者は、「サブウェイのタルタルソースはさっぱりしていて、ファンが多いテイスト。外食業界では、9月に入ると月見のメニューを出すことが恒例になってきているが、昨今の9月の暑さでは月見は重いと感じてしまう人もいるのではないか。サブウェイは軽めのランチとして選ばれることも多いので、ニーズに応えたい。また、日本人は食事にも季節感を大切にするので、かつおだしで秋らしさを表現した」と語る。

〈販売ラインアップ〉

◆だしタルえび

だしタルえび

価格:620円(税込)

カロリー:286kcal

◆だしタルてり焼き

だしタルてり焼き

価格:650円(税込)

カロリー:410kcal

◆だしタルゆず豚しゃぶ

だしタルゆず豚しゃぶ

価格:670円(税込)

カロリー:390kcal

■サブウェイ公式サイト

