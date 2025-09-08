スタバ 秋の新作「洋なし生キャラメルフラペチーノ」発売、山形県産ラ･フランス果汁を使用

コーヒーチェーン「スターバックスコーヒー」は9月10日、新作ドリンク「洋なし生キャラメルフラペチーノ」を発売する。価格はテイクアウト687円、店内700円(各税込)。

あわせて、スイーツ「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」(テイクアウト520円、店内530円)も同時発売。いずれも全国の「スターバックスコーヒー」(一部店舗を除く)で取り扱う。

〈“スイーツ感”にこだわった新作ドリンク〉

「洋なし生キャラメルフラペチーノ」は、シャキとした食感の洋なし果肉と生キャラメルを合わせたソースに、ミルクのフローズンドリンクと洋なしベースを組み合わせた商品。トッピングのホイップクリームの上には、山形県産のラ･フランス果汁を使ったソースをかけた。

スターバックスコーヒージャパンによれば、今回特にこだわった点は「スイーツ感」だという。ひと口目から洋なしの風味が口いっぱいに広がり、飲む層や混ぜることで変わる味わいを楽しめる。トッピングのラ･フランスのソースは、ホイップクリームとの相性を追求した。それぞれの層で、酸味、甘み、食感など、洋なしの持つおいしさを味わえるという。

なお、発売に先駆けて9月8日と9月9日に、スターバックスの会員プログラム「Starbucks Rewards(スターバックス リワード)」を対象とした先行販売を行う。「Mobile Order & Pay」で注文するか、公式アプリ内の二次元コードを店頭レジで提示する必要がある。

スターバックスコーヒー「洋なし 生キャラメル フラペチーノ」

◆洋なし×キャラメルのケーキも

同日発売の「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」は、2種のなめらかなムースに、ごろっとした洋なし果肉を合わせたスイーツ。ボトム生地の上に、アールグレイのムース、洋なしのムースを重ね、その上に洋なし果肉とキャラメルソースをトッピングした。

スターバックスコーヒー「洋なしとキャラメルの紅茶ケーキ」

■スターバックス 公式サイト